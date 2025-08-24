気象台は、午後8時30分に、大雨警報（浸水害）を大東市、門真市、四條畷市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・大東市、門真市、四條畷市に発表 24日20:30時点大阪府では、24日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大阪市□大雨警報・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm■高槻市□大雨警報・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm■枚方