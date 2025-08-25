【J2第27節】(ピースタ)長崎 1-0(前半0-0)山口<得点者>[長]江川湧清(90分+6)<警告>[長]米田隼也(56分)、山口蛍(90分+1)[山]磯谷駿(52分)観衆:16,103人主審:川俣秀└J1昇格狙う長崎が3連勝! 江川湧清の後半AT劇的ヘッドで山口を下す