[8.24 J2第27節 長崎 1-0 山口 ピースタ]J2第27節が24日に開催され、V・ファーレン長崎はホームでレノファ山口FCに1-0で勝利した。3連勝を飾り、9試合無敗(6勝3分)。J1昇格プレーオフ出場圏内の3位をキープした。また、自動昇格圏内2位のジェフユナイテッド千葉が敗れたため、勝ち点48で並んだ。前節終了時点で3位の長崎と19位の山口が顔を合わせた一戦。立ち上がりから長崎がボールを支配するが、山口の5-4のブロックを崩せず