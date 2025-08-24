◆パ・リーグ日本ハム１x―０ソフトバンク＝延長１０回＝（２４日・エスコンフィールド）日本ハムは、０―０の延長１０回、奈良間が中堅へサヨナラ適時打を放ち、首位ソフトバンクにサヨナラ勝ちを収めた。３・５ゲーム差で迎えた天王山で３連勝し、一気に０・５ゲーム差に縮めた。新庄剛志監は試合後、「前回の三連敗の借りを選手たちがきっちりエスコンで返してくれた。感謝しかないです」。８月９日からの敵地での３連戦