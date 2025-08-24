歌手の浜崎あゆみ（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。デビュー10000日目を迎えたことを報告し、ファンへの感謝をつづった。浜崎は「デビューから今日で10000日だそうで(カウントしてくれたのが凄い…自分では気付けなかった！) CHINA TAがこれを作ってくれました」と報告。1998年4月8日にシングル「poker face」でメジャーデビューを果たしてから10000日を迎えたことを明かした。続けて英語で「みんな、本当に大好き