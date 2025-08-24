◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人・リチャード内野手が飛距離１４７メートル、打球速度１８５キロのキャリアハイとなる８号ソロを放った。５回２死走者なし。相手先発・竹田の初球を豪快に振り抜くと、打球は左中間席上の「太田胃散」の大型ビジョン広告に直撃した。「芯には当たったんですけど、ちょっと合わせた感があったので。でも絶対にホームランになるとは思っていたので、いいスイ