◇パ・リーグソフトバンク0―1日本ハム（2025年8月24日エスコンF）ソフトバンク先発・モイネロは日本ハム・伊藤との白熱の投手戦を展開。8回で126球を投げて5安打無失点と好投したが、チームに勝利を呼び込むことはできなかった。伊藤との投げ合いは今季5度目で、これまではモイネロの3勝に伊藤が1勝。この日はお互いにマウンドを降りた後に試合が決着。右腕は「よい投手戦だったので、感情も出た」と振り返った。