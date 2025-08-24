◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの入谷響（加賀電子）は首位と２打差の３位から出て６バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７３と落とし、通算６アンダーで９位に終わった。８番から５連続バーディーを奪い、一時は１２アンダーで首位浮上。２位に３打差をつけたが、１３番で３パットのボギーをたたいて流