巨人の近藤大亮投手が２４日、約５か月ぶりにユニホームを着て投球を行った。「やっぱりちょっと緊張しますね」と充実した表情で振り返った。ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加し、アップ、ネットスローをした後にブルペン入り。捕手を座らせ、３０球を投げ込んだ。この日は出身大学である大商大が３軍とのプロ・アマ交流戦に訪れていた。２０年に受けたトミー・ジョン手術からの復帰登板は大商大と対戦しており