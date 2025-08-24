◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―８阪神（２４日・神宮）阪神がヤクルトに大勝した。今季最多の貯金２７。マジックは２つ減って１６となった。３回に中野の適時打で先制。４回には佐藤輝が自身９戦ぶりの３２号ソロで追加点を挙げた。主砲が今季最長タイ１８打席連続無安打のトンネルから抜け出した。６回は才木の押し出しで追加点を挙げた。８回には坂本の適時二塁打で森下は走者一掃の二塁打。佐藤輝にも４戦ぶりのマルチ