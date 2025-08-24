◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２４日・マツダスタジアム）広島の常広羽也斗投手が、６回途中３失点（自責２）でマウンドを降りた。今季初先発だった。昨年９月１５日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で初登板勝利して以来、プロ２勝目の権利を手にリリーフにバトンを渡した。５回まで２安打で５奪三振で無失点と中日打線を完璧に封じた。５点リードで迎えた６回は１死から遊失の後、田中に死球でピンチを招き、ブライトに３ランを