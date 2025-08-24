日本ハム１―０ソフトバンク（パ・リーグ＝２４日）――日本ハムが延長戦を制し、今季２度目の対ソフトバンク戦３連勝。十回、途中出場の奈良間の適時打で試合を決めた。ソフトバンクは打線が好機を生かせなかった。◇オリックス３―２楽天（パ・リーグ＝２４日）――オリックスは一回、中川の適時二塁打で先制し、二回は広岡の適時内野安打で加点。７回１失点のエスピノーザが４勝目。楽天は２季ぶり先発の則本が誤算だった。