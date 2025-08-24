これまで総勢60名が所属した、美人百花専属読者モデルFlowers(フラワーズ)。在籍した期間は違えど、美人百花を通してひとりひとりがどのような変化・成長を遂げたのかを紐解いていきます。今回はFlowers2期生・6人の物語をご紹介♪ショートヘアでもフェミニン服を堂々と自分らしく楽しむ私へFlowers2期生・小泉しずかさん(33歳)出典: 美人百花.com「Flowersになって最初の2年間は『美人百花の良さを1人でも多くの人に届けたい』と