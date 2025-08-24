◇セ・リーグ阪神8-1ヤクルト（2025年8月24日神宮球場）阪神はヤクルトに快勝。2位の巨人が敗れたため。優勝へのマジックを16とした。3回2死一、二塁から中野の中前適時打で先制した。「打ったのはストレート。才木と（近本）チカさんがいいかたちでつないでくれましたし、先制点が欲しい場面だったので仕事ができてよかったです」1点リードで迎えた4回には佐藤輝が右中間へ今季32号ソロを放った。「打ったのはス