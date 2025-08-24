テレビアニメ『異世界のんびり農家』第2期が制作されることが決定し、2026年に放送されることが発表された。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開された。【動画】まさかの！公開された『異世界のんびり農家』第2期PV原作シリーズが累計570万部を突破している話題作スローライフ・農業ファンタジー「異世界のんびり農家」（原作・内藤騎之介）は、闘病のすえ若くして命を落とした青年・火楽（ヒラク）が、神に万能の