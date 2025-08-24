「ロッテ２−０西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが連敗を２で止めた。打線は五回に１死三塁の好機を作ると、西武・ネビンの野選で１点を先制。八回には藤岡の適時内野安打で追加点を奪った。投げては先発の小島が７回１１５球３安打無失点の快投で６勝目をあげた。高野、横山と繫いだ。