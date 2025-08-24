ロシアのウクライナ侵略が始まってから２４日で３年半となった。侵略の長期化で双方に多くの死傷者が出ており、米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は６月、露側の戦死者が最大２５万人、ウクライナ側は最大１０万人に上るとの推計を公表した。国連によると、ウクライナで死亡した民間人は７月末までに１万３８００人を超えた。ロイター通信によると、ウクライナ東・南部４州を中心に攻撃を続けるロシアは８月中旬時点でクリミア