西武戦に先発したロッテ・小島＝ZOZOマリンロッテの小島がコースを丁寧に突き、7回3安打無失点で6勝目を挙げた。打線は五回の好機に内野ゴロで先制し、八回に藤岡の適時打で加点。八回からは継投でリードを守り切った。西武は隅田を援護できなかった。