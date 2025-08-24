ドイツ1部のブレーメンに所属するミオ・バックハウスこと長田澪。ドイツ人の父と日本人の母を持つ21歳で、U-20ドイツ代表でもあるが、日本サッカー協会も動向を注視している。2023年にレンタル移籍したオランダのフォレンダムで評価を上げ、世界的強豪バルセロナから関心を寄せられるまでになった。ブレーメンに復帰した昨季は、守護神ミヒャエル・ツェッテラーの控えになり、出番を得られず。そのツェッテラーは今夏にフランクフ