第78回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品された映画『遠い山なみの光』。長崎で原爆を体験し、戦後イギリスに渡った悦子（吉田羊）が、自らの半生を振り返りながらひと夏の記憶を語るというこの物語には、自立に向かう女性たちの生き様とともに、ミステリアスな部分が描かれる。ポジティブな中に違和感が生まれる怖さを表現できたら広瀬すずさんは、若き日の主人公・悦子を演じる。原作はノーベル文学賞作家カズオ・イシ