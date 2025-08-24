アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が24日、都内で1st写真集『たまゆら』とストーリー写真集『しおどき』の発売記念イベントを開催した。【全身ショット】写真集を2冊手に…満面笑顔の玉井詩織1st写真集 『たまゆら』は、玉井がかねてから訪れたいと思っていたベトナムで撮影。ストーリー写真集『しおどき』は、話題の脚本家が手がけるオリジナルストーリーを元に、玉井が3人の女性を演じ、俳優としての一