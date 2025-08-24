◇プロ野球セ・リーグ阪神8−1ヤクルト(24日、神宮球場)阪神は13安打8得点で快勝しました。3回、下位打線で好機をつくり、中野拓夢選手のタイムリーで先制。4回は4番の佐藤輝明選手が18打席ぶり安打となる32号ソロを放ち、リードを広げます。先発の才木浩人投手は、4回に村上宗隆選手に10号ソロを献上。5回まで毎回ランナーを出しますが、力強いストレートを武器に粘りの投球をみせます。すると6回には奥川投手を攻め、才木投手