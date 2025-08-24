◎あすの全国の天気西日本、東日本は晴れますが、昼過ぎ以降は内陸を中心に、局地的に激しい雷雨があるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、北部を中心に雨が降りそうです。東北の太平洋側も雲が多く、暑さが和らぐでしょう。◎あすの予想気温朝の最低気温は、前日と同じくらいでしょう。福岡で27℃、大阪で29℃、新潟で26℃、名古屋で28℃、東京で27℃、仙台で25℃、札幌で22℃の予想です。日中の最高気温は西日本や東海、北陸で