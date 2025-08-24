「巨人２−４ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）ＤｅＮＡが巨人戦の連敗をストップ。ドラフト１位・竹田の好投を受けた先輩コンビが勝利のバトンをつなぎきった。先発の竹田が五回に本塁打を浴びるも、その後の２死満塁は切り抜けて中継ぎ陣へとつないだ。七回は宮城が１回無安打無失点と好リリーフを見せ、八回からは明大の先輩・伊勢がマウンドへ。２番に入っていたキャベッジに内野安打を許すも、中軸はピシャリ。九回は同