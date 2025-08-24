林官房長官は２４日、大阪・関西万博の会場を訪れ、人気アニメ「機動戦士ガンダム」をテーマとするパビリオンを視察した。視察後、記者団に「日本の誇るコンテンツ分野の強みを体感できた。成長分野としての重要性を改めて強く認識した」と述べ、アニメや漫画などコンテンツ産業の振興に意欲を示した。林氏はこの日、万博会場で開かれたシンガポールの「ナショナルデー」の式典にも出席し、リー・シェンロン前首相と会食した