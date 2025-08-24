■第35回奈良市陸上サーキット（24日、ロートフィールド奈良）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京世界陸上の代表入りを確実としている桐生祥秀（29、日本生命）が、「奈良市陸上サーキット」で10秒03（+2.8）をマークし、追い風参考も力強い走りをみせて会場を沸かせた。山梨の富士北麓ワールドトライアル（3日）で、自身8年ぶりの9秒台となる9秒99（+1.5）を叩き出した桐生。世界陸上での個人での代表は