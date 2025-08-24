まるで糸の切れた操り人形「その日は突然やってきました」病気知らずの78歳母の家に遊びに行くと…／今日からいきなり介護です（1）「母はいつまでも元気でいてくれる」――漠然とそう思っていた人気ブロガーのあぽりさん。近所で一人暮らしをしていた78歳の母は病気知らずで、介護について真剣に考えたことはありませんでした。ところがある日、家を訪ねると倒れている母を発見！ 寝たきりになり、いきなり介護が始まります。仕事