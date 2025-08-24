プロ野球のファームは24日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。オイシックスは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に4―3。先発・薮田が4回2/3を7安打3失点で、2番手・伊礼が1/3回を無安打無失点で2勝目。高山が2安打を放った。楽天先発・ヤフーレは7回7安打4失点で2敗目（1勝）。育成選手・永田が4回に1号3ラン、伊藤が3安打。ロッテはDeNA戦（ロッテ浦和）に6―5で逆転勝ち。先発の育成選手