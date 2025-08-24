「壊れないかい？(笑)」アイドルと電撃婚から4年、2児の父となった34歳俳優の童心に帰ったようなオフショットがSNS上で反響を呼んでいる。三輪車にまたがり、笑顔のピースサインを決めるのは林遣都。放送中のドラマ「明日はもっといい日になる」(フジテレビ)の公式インスタグラムが、「第7話のロケ現場で撮影した蔵田さん(林)のおちゃめなオフショットをお届け」と紹介した。児童相談所を舞台としたヒューマンコメディで林は