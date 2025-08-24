全女オーディション時からのファンLLPW-X所属のプロレスラー、井上貴子がインスタグラムを更新。有名女性歌手との2ショット写真を公開し話題になっている。「工藤静香ちゃんLIVE。年々お色気が増し、歌に深みというか重みというか、なんて表現したらいいのかわからないんだけど、スゲ〜。女子プロのオーディション2回目受けた時にフジテレビでショートカットの静香ちゃんとすれ違って一目惚れ。誰なんだろう??って調べまくった