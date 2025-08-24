◆日本ハム1×―0ソフトバンク（24日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が3度の好機を生かせなかった。3回、8回、延長10回。いずれも2死二塁で前を打つ近藤健介が申告敬遠で歩かされた。チャンスの場面で3度、打席が回ってきたが、右飛、遊ゴロ、三ゴロといずれも凡退。チームを勝利に導くことはできなかった。試合後、2位日本ハムに3連敗したことをどう受け止めているかを聞かれた山川は、40