香港の歴史的名馬ゴールデンシックスティは昨年９月に引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで生活している。Ｇ１を１０勝もした世界的名馬の素顔を取材した。今年１０歳。けい養当初から世話をしている乗馬運営課の田澤直沙美（まさみ）さんによると「可愛いなっていうのが一番の印象。可愛い表情が特徴的」というように、放牧地で過ごす様子は穏やかで優しい表情。性格はとても好奇心旺盛で、「いろんなことに