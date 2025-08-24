◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２４日・マツダスタジアム）中日の金丸夢斗投手が、５回５失点でマウンドを降りた。自責点はゼロだった。２回まで内野安打１本に抑えたが、３回に失策を起点に乱れた。先頭・石原の打球を三塁・チェイビスが悪送球。１死一、三塁から前川に先制打を許し、２死一、二塁からモンテロに２点二塁打、さらに末包に２ランを浴びて５点を奪われた。４、５回はリズムを取り戻して無失点。６回先頭で