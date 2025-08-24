◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人の又木鉄平投手が２番手で登板して、３回４２球を投げて、１安打無失点３奪三振の好投だった。１―４の６回に先発の赤星に代わって２番手でマウンドへ。この回の先頭・筒香を遊飛。続く６番・山本を空振り三振。７番・林は３球で見逃し三振に抑えた。続投した７回も８番・京田を空振り三振。代打の松尾を一飛。１番・蝦名には右中間フェンス直撃の二塁