◇パ・リーグ楽天2―3オリックス（2025年8月24日楽天モバイル）楽天が24日、3位のオリックスに2―3で敗れて2連敗。CS進出に向け、その差が4ゲームに広がった。22日の試合後に急きょ先発が決まった則本は初回2死一塁で中川に先制の適時二塁打を浴び、2回にも広岡に適時内野安打を打たれて2回4安打2失点。4敗目を喫し「（状態は）良くはなかったかなと思いますけど、それでも抑えないといけない。結果的に追いかける展開に