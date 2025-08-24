◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京ドーム）巨人のリチャード内野手（26）が4点を追う5回にキャリアハイとなる8号ソロを放った。飛距離146メートルの特大弾は左翼席上の「太田胃散」の看板に直撃。賞金100万円をゲットした。敗戦ということもあり、冷静にこの日の打席を振り返ったリチャードだったが、看板直撃弾による100万円の賞金について話が及ぶと「僕がベンチ帰って看板当たったって聞いて。100万100万