元NMB48のタレント谷川愛梨（29）が14年半所属した事務所「吉本興業」を8月31日をもって退所することを24日、自身のX（旧ツイッター）で発表した。谷川は「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「この度、私、谷川愛梨は、2025年8月31日をもちまして、14年半お世話になりました吉本興業を円満に退所する運びとなりました」と報告した。続けて「右も左も分からない頃から、本当に数えきれないほどの経験をさせていただき