福島県警郡山北署は24日、同県郡山市西田町の住宅に男が23日夜に押し入り、住人の90代男性に拳銃のようなものを示し、現金約3万円を奪って逃走したと発表した。男性は顔面打撲などのけがをしたが、命に別条はない。署が強盗致傷事件として男の行方を追っている。署によると23日午後8時ごろ、男1人が住宅に侵入。男は40〜60代くらいで、身長170センチほど。中肉で上下とも黒っぽい服装だった。男性は1人暮らし。殴られたよう