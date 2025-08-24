元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年8月18日、自身のインスタグラムを更新。赤いキャミソールと超ミニ丈のショートパンツのコーデで、マルセイユでのバカンスを楽しむ様子を公開した。「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」小嶋さんは、「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」といい、キャミソールとショートパンツ姿で目を閉じた姿や、海辺のドレス姿を含む7枚の写真と動画を投稿。また