７人組アイドルグループ・チキータ（宮一める、楠文寧、恵福かほ、恵福いろは、星宮光来、りんく、ＲＩＯＮ）が２３日、東京・池袋のライブハウスで１ｓｔワンマンライブ「チキータ１ｓｔワンマンライブ！〜浮気なんて許さない！〜」を開催した。同グループは人気キャラ・ちぃたん☆がプロデュースしたユニット「ちぇガッツ！」の構造改革により、今年３月に再結成。オープニングアクトは分派した「ちぃたん☆ぼんばーず」が努