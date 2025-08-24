ほろ苦いデビューとなってしまった。８月23日に開催されたブンデスリーガの第１節で、日本代表MF鈴木唯人が加入したフライブルクがアウクスブルクとホームで対戦。１−３の完敗を喫した。トップ下で先発し、ブンデスデビューを果たした鈴木にビッグチャンスが訪れたのは０―１で迎えた39分。ペナルティエリア内でパスを受け、GKがいない状態で時間もスペースも十分にあったが、左足のシュートは枠を大きく外してしまった。&#