Sakurashimejiが、対バンツアー『Sakurashimeji Live Tour 2025「唄と謳」』を11月より開催する。 （関連：さくらしめじ、10回目の誕生日『しめたん』で誓う10年後の姿力強く届けた軌跡と集大成） 本情報は、本日8月24日に開催された『Sakurashimeji FREE LIVE TOUR 2025』の初日公演にて発表されたもの。今回で2度目となる対バンツアーは、名古屋、大阪、神奈川、千葉を回り、埼玉をファイナルとする全5日程