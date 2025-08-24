北海道東川町の旭岳で２２日午後、火山ガスが出る「地獄谷」の斜面に人が倒れているのが発見された。道警旭川東署によると、遺体は成人とみられ、黒色の長袖の服と黒色のスノーシューズを着用。一部腐敗が進んでいるという。同署が身元の確認を進めている。