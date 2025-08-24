『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、あのちゃんがあるものをストロー代わりにする驚きのシーンがあった。【映像】ちくわでジュースを飲むあのちゃんこの日の企画は「おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー」というテーマのクッキング企画。平野レミの指導のもと、あのちゃんがひとりで調理に奮闘する中、“食べればねっとり肉じゃが”“ヨーグルトチキン”に続く3品目として登場したのが“南