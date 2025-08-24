2025年8月26日（火）から9月8日（月）まで、『室蘭満天花火』開催にあわせて北海道の『セブン‐イレブン』一部店舗限定（132店舗）で、『いぶり満天フェア』が開催されます。 画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 『室蘭満天花火』は、2025年9月6日（土）に室蘭市で開催される花火大会。それにあわせて企画された『いぶり満天フェア』では、花火大会で賑わうこの特別な時期に、地元胆振（いぶり）エリアの豊かな原材料を一