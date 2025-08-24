俳優のゲイリー・オールドマンは、映画「シザーハンズ」（1991年）の主人公エドワード・シザーハンズ役を「理解不能」として断ったそうだ。同役は最終的に俳優ジョニー・デップが射止めた。ゲイリーは当初、脚本を読んでも物語の内容が全く理解できなかったという。 【写真】歳を重ねてもどこかジョニー・デップと通じる雰囲気がある ティム・バートン監督は同作以前