巨人は２４日、甲斐が東京都内の病院で画像検査を受け、チームドクターが「右中指中手骨頭骨折」と診断したと発表した。２３日のＤｅＮＡ戦の六回、本塁クロスプレーで走者と接触して右手の痛みを訴えていた。ソフトバンクから加入した今季はここまで６８試合で打率２割６分、４本塁打。阿部監督は「（離脱は）チームにとって痛いけれど、もういる戦力でやるしかない」と話した。