気象台は、午後7時53分に、大雨警報（浸水害）を高槻市、枚方市、交野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大阪府・高槻市、枚方市、交野市に発表 24日19:53時点大阪府では、24日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高槻市□大雨警報【発表】・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm■枚方市□大雨警報【発表】・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量