気象台は、午後7時52分に、洪水警報を富士見町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を富士見町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・富士見町に発表 24日19:52時点中部では、24日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富士見町□大雨警報【発表】・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】24日夜遅くにかけて警戒