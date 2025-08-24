ポルトガル屈指の逸材は今夏早くも欧州の舞台から姿を消す可能性がある。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ポルトに所属する18歳のポルトガルU-21代表MFロドリゴ・モラにサウジアラビアのアル・イテハド移籍が近づいているという。ポルトの下部組織出身であるモラは18歳ながら昨季はトップチームの一員として公式戦32試合に出場し、10ゴール4アシストを記録するなど圧巻の活躍。UEFAヨーロッパリーグでも5試